SURVİVOR'DA DÜELLO HEYECANI

Survivor 2025'te düello gecesinde Poyraz, Doğuş ile Yunus Emre ise Efecan ile mücadele edecek. Düello sonrası bir isim daha veda edecek. Yarışmadan elenen isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.