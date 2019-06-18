Survivor kim elendi, kim gitti? Survivor ödül oyununu kim kazandı şeklindeki soruları Survivor izleyicileri tarafından araştırılıyor. Siyah ve Beyaz takım bu hafta 10 bin euro (70 bin TL) için kıyasıya yarıştı. Zorlu parkurda mücadele eden iki takım yarışma sonrası ada konseyine giderek duygu dolu anlar yaşadı.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI

Survivor ödül oyununu kazanan isim belli oldu. Beyaz takım 10'a 7 önde geldi. Beyaz takım ardından "Siyah mı Beyaz mı" adlı oyunda yarıştı. En fazla doğru tahminde bulunana Nikos 10 bin Euro'nun sahibi oldu. Nikos daha önce de araba ödülünü kazanmıştı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Dokunulmazlık oyununu kaybeden Beyaz takım eleme adayını belirlemek için geçtiğimiz günlerde ada konseyine gitmişti. Eleme beyaz takımda bulunan Yunan yarışmacılar arasında gerçekleşti. Eleme adayları Afroditi, Nikos ve Kyriakos oldu. Halk oylamasında en düşük oyu alan yarışmacı adaya veda edecek...