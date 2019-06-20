Survivor kim elendi? Sorusu Survivor izleyicisi tarafından merak konusu oldu. Her hafta eleme heyecanı yaşanan Survivor'da finale doğru giderken yarışmacılar da bir bir adaya veda ediyor. Üst üste dokunulmazlığı kaybeden Siyah takıma arasından bir kişi veda etti. Eleme adayı ise Sude ve Emre oldu...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ilk dokunulmazlık oyununu Beyaz takım 10'a 5 kazandı. İkinci dokunulmazlık oyununda ise Siyah ve Beyaz takım eleme heyecanı yaşamamak için kıyasıya mücadele etti. Dokunulmazlığı kazanan takım ise yine Beyaz takım oldu ve Siyah takım ada konseyine gitti.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Siyah takım arasında gerçekleşen elemede Sude ve Emre eleme adayı seçildi. Halk oylamasında en düşük oyu alan yarışmacı Sude oldu. Gözyaşlarına hakim olamayan Sude, Seda ve Bora'yı desteklediğini söyledi.