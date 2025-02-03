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        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi, kim gitti, eleme potasında kimler var? 3 Şubat Survivor ödül oyunu kim kazandı?

        Survivor ödül oyununu kim kazandı? 3 Şubat Survivor'da kim elendi?

        Survivor'da çifte heyecan yaşanıyor. İlk etapta All Star ve Gönüllüler takımı ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. İkinci etapta ise gözler eleme düellosuna çevrilecek. Eleme potasında yer alan; Serenay, Zeynep, Tuğba ve Meryem adada kalabilmek adına zorlu parkura çıkacak. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı Survivor'da elenerek adaya veda edecek. Peki, "Survivor ödül oyununu kim kazandı? 3 Şubat Survivor'da kim elendi?" İşte 3 Şubat 2025 Pazartesi Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 20:29 Güncelleme: 03.02.2025 - 20:29
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        • 1

          Survivor All Star'da ödül oyunu için geri sayım başladı. Gönüllüler ve All Star takımlarını karşı karşıya getirecek ödül oyununun ardından heyecan yerini eleme düellosuna bırakacak. Eleme potasında yer alan yarışmacılar, adada kalmak adına kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti, eleme potasında kimler var? 3 Şubat Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

        • 3

          SURVİVOR'DA ÖDÜL NE OLDU?

          Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kadar ödülde merak konusu oldu. Ödül belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 4

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı adaya veda eden isim olacak. Elenen isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 5

          SURVİVOR'DA ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Serenay

          Zeynep

          Tuğba

          Meryem

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