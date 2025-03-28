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        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi, kim gitti, düello finaline hangi yarışmacılar çıktı? 28 Mart Cuma Survivor ödül oyunu kim kazandı?

        Survivor'da kim elendi, kim gitti? 28 Mart Survivor ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor'da ödül oyunu heyecan yaşanıyor. İlk etapta, Gönüllüler ve All Star takımı, ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. İkinci etapta ise, haftanın eleme adayları, eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verdi. Peki, "Survivor kim elendi? 28 Mart Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte 28 Mart Survivor All Star'da ödül oyununu kazanan takım...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 20:25 Güncelleme: 29.03.2025 - 00:24
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        • 1

          Survivor All Star'da çifte heyecan yaşandı. Zorlu ada koşulları ve yarışmacılar arasındaki rekabeti arttırırken, Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için mücade verdi. Eleme düellosunda ise potada olan yarışmacılar Survivor hayallerine devam edebilmek adına bütün hünerlerini sergiledi. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 28 Mart Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşandı. Kıran kırana mücadelelere sahne olan ödül oyununu All Star takımı kazandı.

        • 3

          SURVİVOR ÖDÜL NE OLDU?

          Survivor'da ödül oyununu kazanan kırmızı takım, Dominik'in en gözde yerlerinden birinde 2 gece kalma şansını yakaladı.

        • 4

          DÜELLO EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU

          Eleme adaylarının belli olmasının ardından, Acun Ilıcalı performansa göre düello eşleşmelerinin, Pınar-Tuğba, Yağmur-Asena olduğunu açıkladı.

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da eleme potasında yer alan yarışmacılar, eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelenin ardından, Eleme düellosu finalinde Tuğba, Asena'nın rakibi oldu.

        • 6

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Asena

          Tuğba

          Pınar

          Yağmur

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