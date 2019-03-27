Survivor kim elendi? Soruları dün akşam yanıt buldu. Survivor'un dün akşamki bölümünde yarışmacılar hem sembol ödülü için hem de kahvaltı ödülü için ter döktü. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Yunan takımında ise eleme heyecanı vardı. Yarışmalar sonunda ada konseyine giden Yunan takımdan elenen isim belli oldu. Öte yandan ada konseyinde Yunan takımında yarışan Afroditi, herkesi şaşkına çeviren bir açıklama yaparak, Türk takımında bir yarışmacıdan hoşlandığını itiraf etti. İşte Survivor'un son bölümünde yaşananlar...

SURVİVOR'DA SEMBOL ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da eleme heyecanı öncesinde ilk olarak Türk takımı arasında sembol oyunu gerçekleşti. Sembol oyununda kazanan ise Erkeklerden Yusuf olurken, kadınlarda Büşra oldu.

SURVİVOR'DA KAHVALTI ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Türk ve Yunan yarışmacılar kahvaltı ödülü için kıyasıya mücadele etti. Kahvaltı ödülünü kazanan takım ise Türkiye'den Hikmet oldu.

AFRODİTİ'DEN AŞK İTİRAFI!

Yunan takımının güçlü yarışmacılarından biri olan Afroditi, ada konseyinde herkesi şaşkına çeviren bir aşk itirafında bulundu. Afroditi, Türk takımından hoşlandığı bir kişinin olduğunu söyledi. Afroditi'nin bu açıklamasının ardından gözler Türk takımına çevrildi.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor'da kim elendi? Sorusunun cevabı belli oldu. Survivor'da dokunulmazlık ödülü kaybeden Yunan takımından bir kişi elendi. Eleme potasında ise, Spyros, Tony, Patrick vardı. Halk oylamasında en düşük oyu alıp yarışmaya veda eden kişi ise, Patrick oldu.