Survivor ödül oyununu kim kazandı? 9 Şubat Survivor'da kim elendi?
Survivor'da çifte heyecan yaşanıyor. İlk etapta Gönüllüler ve All Star takımı ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Ödül oyununun ardından eleme potasında olan yarışmacılar Survivor'da adada kalmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Günün sonunda eleme düellosunu kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek. Peki, "Survivor ödül oyununu kim kazandı? 9 Şubat Survivor'da kim elendi?" İşte 9 Şubat 2025 Survivor All Star'da elenen yarışmacı...
- 1
Survivor'da heyecan sürüyor. Zorlu ada koşulları yarışmacılar arasındaki rekabeti artırıyor. Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Ödül oyununun ardından heyecan yerini eleme düellosuna bırakacak. Eleme potasında yer alan Mehmet, Sedat, Batuhan G., Yunus Emre Survivor hayallerine devam edebilmek adına karşı karşıya gelecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 9 Şubat Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümde yaşanan gelişmeler...
- 2
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
- 3
SURVİVOR ÖDÜL NE OLDU?
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kadar ödülde merak konusu oldu. Ödül belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
-
- 4
SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Mehmet
Sedat
Batuhan G.
Yunus Emre
- 5
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen yarışmacı ödül oyununu ardından oynanacak düellonun ardından belli olacak. Eleme potasında yer alan yarışmacılar adada kalma mücadelesi verecek.