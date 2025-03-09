SURVİVOR İLETİŞİM İHLALİNİ KİM YAPTI?

Konseyde konuşan Ilıcalı, ''Survivor'da her sene olduğu gibi yine bir ihlal var. İletişim ihlali olduğunu düşünen var mı? Peki, sana şöyle bir soru sorayım tek miydin? Değildin, başkaları da vardı.'' ifadelerini kullandı. Peki, Survivor iletişim ihlalini kim yaptı? Survivor'da kimin veya kimlerin iletişim ihlali yaptığı bu akşam açıklanacak.