Survivor kim elendi? sorusunun cevabı yarışmacının izleyicileri tarafından araştırılıyor. Survivor'da eleme adayları Beyaz takımdan Büşra ve Okay olmuştu. Yapılan toplu oylama sonuçlarına göre ise en az SMS alan yarışmacı Survivor'a veda etti. İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununu Beyaz takım kaybetmiş ve ada konseyinde Türkler Büşra'yı eleme potasına koyarken, Yunanlı yarışmacılar ise Okay'ı seçmişti. Dün akşam yapılan ada konseyinde, toplu oylama sonuçlarına göre, en az SMS'i alan BÜŞRA, Survivor'a ve hayallerine veda etti.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da eleme heyecanından önce dün akşam ödül oyunu için kıyasıya rekabet vardı. Yarışmacılar İskender Kebap için ter döktü. Ödülü 10'a 8 skorla Beyaz takım kazandı. Beyaz takım İskender kebabın keyfini çıkararak moral buldu.