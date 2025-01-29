Survivor All Star'da çifte heyecan yaşanıyor. İlk etapta yarışmacı ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. İkinci etapta ise eleme potasında yer alan, Adilhan, Batuhan G., Efecan ve İsmail adada kalma mücadelesi verecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 29 Ocak Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...