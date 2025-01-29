Survivor ödül oyununu kim kazandı? 29 Ocak Survivor'da kim elendi?
Survivor'da heyecan ödül oyunu ve eleme düellosu ile devam ediyor. Gönüllüler ve All Star takımlarını karşı karşıya getirecek ödül oyununun ardından heyecan yerini eleme düellosuna bırakacak. Survivor'ın yeni bölümünde düelloyu kaybeden yarışmacı ise elenerek Survivor hayallerine veda edecek. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 29 Ocak Survivor'da kim elendi? İşte 29 Ocak 2025 Survivor'da elenen yarışmacı...
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Survivor All Star'da çifte heyecan yaşanıyor. İlk etapta yarışmacı ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. İkinci etapta ise eleme potasında yer alan, Adilhan, Batuhan G., Efecan ve İsmail adada kalma mücadelesi verecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 29 Ocak Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'ın son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
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SURVİVOR ÖDÜL NE OLDU?
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kadar ödülde merak konusu oldu. Ödül belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da Merve ve Göksu adada kalma mücadelesi verecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı adaya veda eden isim olacak. Elenen isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz...
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ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Adilhan
Batuhan G.
Efecan
İsmail