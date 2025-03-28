Survivor'da kim elendi? 28 Mart Survivor ödül oyununu kim kazandı?
Survivor'da ödül oyunu heyecan yaşanıyor. İlk etapta, Gönüllüler ve All Star takımı, ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. İkinci etapta ise, haftanın eleme adayları, eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verecek. Peki, "Survivor kim elendi? 28 Mart Survivor ödül oyununu kim kazandı?" İşte 28 Mart Survivor All Star'da ödül oyununu kazanan takım...
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Survivor All Star'da çifte heyecan yaşanıyor. Zorlu ada koşulları ve yarışmacılar arasındaki rekabeti arttırırken, Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için mücade verecek. Eleme düellosunda ise potada olan yarışmacılar Survivor hayallerine devam edebilmek adına bütün hünerlerini sergileyecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 28 Mart Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
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SURVİVOR ÖDÜL NE OLDU?
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım, Dominik'in en gözde yerlerinden birinde 2 gece kalma şansını yakalayacak.
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DÜELLO EŞLEŞMESİ BELLİ OLDU
Eleme adaylarının belli olmasının ardından, Acun Ilıcalı performansa göre düello eşleşmelerinin, Pınar-Tuğba, Yağmur-Asena olduğunu açıkladı.
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da eleme potasında yer alan yarışmacılar, eleme düellosunda karşı karşıya geliyor. Eleme düellosu finaline kalan iki yarışmacıdan biri adaya veda edecek.
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SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Asena
Tuğba
Pınar
Yağmur
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