Survivor 2025’in heyecan dolu eleme gecesi 27 Şubat Perşembe akşamı izleyicilerle buluşacak. Bu hafta kadın yarışmacılar arasında gerçekleşecek elemede Meryem, Senem, Asena ve Yağmur, kalmak için kıyasıya bir düelloya çıkacak. Zorlu mücadele sonunda bir isim Survivor hayallerine veda edecek. Survivor All Star’da elenen yarışmacı kim oldu? 27 Şubat Perşembe Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...