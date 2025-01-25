Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Zorlu ada koşulları yarışmacılar arasındaki rekabeti artırıyor. Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Ödül oyununun ardından ise eleme heyecanı yaşanacak. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 25 Ocak Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümde yaşanan gelişmeler...