Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor'da kim elendi?
Survivor'da çifte heyecan yaşanıyor. İlk etapta Gönüllüler ve All Star takımı ödül oyununu kazanmak adına karşı karşıya geliyor. Ödül oyununun ardından eleme potasında olan yarışmacılar Survivor'da adada kalma mücadelesi verecek. Peki, "Survivor ödül oyununu kim kazandı? 25 Ocak Survivor'da kim elendi?" İşte 25 Ocak 2025 Survivor All Star'da elenen yarışmacı...
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Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Zorlu ada koşulları yarışmacılar arasındaki rekabeti artırıyor. Survivor'un yeni bölümünde yarışmacılar büyük ödülü kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Ödül oyununun ardından ise eleme heyecanı yaşanacak. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 25 Ocak Survivor ödül oyunu kim kazandı?" İşte Survivor'un son bölümde yaşanan gelişmeler...
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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.
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SURVİVOR ÖDÜL NE OLDU?
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım kadar ödülde merak konusu oldu. Ödül belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Göksu
Pınar
Sevgi
Ayşe
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen yarışmacı ödül oyununu ardından oynanacak düellonun ardından belli olacak. Eleme potasında yer alan yarışmacılar adada kalma mücadelesi verecek.