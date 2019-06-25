Survivor kim elendi, kim gitti? sorusu yarışmanın izleyicileri tarafından soruluyor. Survivor'da artık her oyun çok önemli. Finale adım adım yaklaşılan Survivor'da dün akşam dokunulmazlık oyunu için nefes kesen mücadele yaşandı. Survivor dokunulmazlık oyunu sonrasında Bora ile Yusuf arasında büyük bir gerilim yaşandı. Dokunulmazlık oyunun galibi ise, ancak bayrak yarışında belli oldu. Survivor'da bu hafta adaya veda eden isim ise Yunan yarışmacılardan biri oldu. İşte 24 Haziran Survivor son bölüm...

SURVIVOR'DA 2 FİNALİST DAHA BELLİ OLDU

Survivor Türkiye Yunanistan yüz üçüncü bölümde oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında kazanan beyaz takım oldu. Beyaz takımın aldığı dokunulmazlıkla takımdaki iki Yunan yarışmacı Nikos ve Afroditi, Dalaka'dan sonra finale kalan iki isim oldu.

DALAKA'DAN ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Survivor Türkiye Yunanistan'ın yüz üçüncü bölümünde ada konseyinde Katerina Dalaka söz alarak, şampiyonluğu çok istediğini söyledi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulamazlık oyunun kıyasıya rekabet vardı. Ancak beyaz takım oyunun son aşaması olan atışlarda bir türlü istediği performansı yakalayamadı. Dokunulmazlık oyunu siyah takım 10 - 4 kazandı. İlk oyunu beyaz takım kazandığı için üçüncü dokunulmazlık oyununu oynandı.

Takımlar 2 - 2 beraberliği kazanınca dokunulmazlık bayrak yarışının sonucuna kaldı. Kıyasıya rekabette kazanan Beyaz takım oldu. Böylece Yunan yarışmacılardan Afroditi ve Nikos finale gitmeyi garantiledi. Siyah takımdan ise Katerina finali garantileyen isim oldu.

DOKUNULMAZLIK OYUNU SONRASI GERİLİM

Dokunulmazlık oyunu sonrasında Bora ile Yusuf arasında bir gerilim yaşandı. Bora'nın oyun sonrası "bye bye" demesine tepki gösterdi. Yusuf Bora'nın hiç sayı almadan sevinmesini eleştirirken, Bora Yusuf'un samimiyetsiz olduğunu söyledi. Seda ise Bora'yı onaylamadığını ama gerilimi Yusuf'un başlattığını söyledi.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Bu hafta Yunan yarışmacılar içerisinden eleme yapılacağı için eleme adayları Siyah takımda Panagiotis ve Dimitra oldu. Daha önce yapılan toplu oylama sonucunda bu akşam Survivor'a ve Survivor hayallerine veda eden isim PANAGİOTİS oldu. PANAGİOTİS arkadaşlarını veda ederek Survivor adasından gitti.