Survivor kim elendi? 21 Mart 2024 Survivor All Star ödül oyunu kim kazandı?
Survivor All Star'da, eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş başladı. Eleme potasında yer alan; Hakan, Bozok, Batuhan ve Özgür eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verecek. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme gecesinde, bir yarışmacı bu akşam adaya ve hayallerine veda edecek. Eleme düellosu öncesinde ise mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadeleye girecek. İşte 21 Mart 2024 Perşembe Survivor kim elendi sorusunun yanıtı...
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Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Eleme gecesinde, eleme adayları adada kalma mücadelesi verecek. Günün sonunda eleme düellosunu kaybeden yarışmacı ise yarışmadan elenecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 21 Mart 2024 Survivor All Star ödül oyunu kim kazandı?" İşte 21 Mart Survivor ödül oyununu kazanan takım...
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SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 21 MART 2024?
Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Eleme düellosunda Hakan, Bozok, Batuhan ve Özgür arasında adada kalma mücadelesi verilecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı Survivor hayallerine veda edecek.
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MAVİ TAKIM
Batuhan Karacakaya
Seda Ocak
Hakan Hatipoğlu
Damla Can
Yiğit Poyraz
Yasin Obuz
Sahra Işık
Ogeday Girişken
Berna Canbeldek
Yaman
Yağmur
Aysu
Furkan
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KIRMIZI TAKIM
Hilmi Cem
Avatar Atakan
Sema Aydemir
Nagihan
Nefise Karatay
Merve Aydın
Bozok
Yunus Emre
Aleyna Kalaycıoğlu
Gizem Memiç
Sercan Yıldırım
Özgür Tetik
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