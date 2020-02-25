26 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor'da kim elendi? sorusu yarışmanın bu akşam ekranlara gelen bölümünde cevap buldu. Survivor'da ilk eleme adayı Pazar günü yapılan ada konseyinde belirlenmişti. Bu hafta dokunulmazlık oyunu kaybeden Ünlüler takımından 1 yarışmacı Survivor hayallerine ve Dominik'e veda etti. İşte 25 Şubat Survivor son bölümde yaşananlar...
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Survivor'da bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı Pazar günü yapılan ada konseyinde ilk eleme adayını belirlemişti. Takım içerisinde huzursuzluk çıkardığı iddia edilen Derya ile performansı yetersiz bulunan Melis, eleme oylamasında öne çıkmıştı. Yapılan oylamanın sonucunda ise ilk eleme adayı Derya olmuştu.
Bugün Survivor'da SMS oylamasında en çok oy alan yarışmacılar Barış ve Ersin oldu. Barış ikinci eleme adayı olarak Melis'i seçti. Ersin de bir strateji uyguladıklarını ve ortak karar aldıklarını söyleyerek üçüncü eleme adayını Mert olarak açıkladı.
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ? 25 ŞUBAT 2020
Survivor'da Ünlüler takımında Derya, Melis ve Mert eleme adayları olarak potaya girdi. Pazar akşamı yapılan SMS halk oylamasının sonucunda rakiplerinden daha az oy alarak Survivor'a veda eden isim MELİS oldu.
SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da bu akşam ilk iletişim oyunu oynandı. Ada hayatının zorlu koşullarına bir de sevdiklerinden uzak olmak eklenince yarışmacılar büyük bir gerilime giriyor. Bu yüzden iletişim oyunlarında sevdiklerinden haber alabilmek, yarışmacılar için oldukça önemli. Büyük bir mücadeleye sahne olan Survivor 2020'nin ilk iletişim oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Gönüllüler takımının sevdiklerine yazdığı mektup duygusal anlara sahne oldu.
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