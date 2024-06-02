Survivor kim elendi, kim yarışmaya veda etti?
Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. 2 Haziran Pazar günü TV8 ekranlarında eleme düellosu heyecanı yaşandı. Eleme adayları olan; Atakan, Ogeday, Merve ve Hilmi Cem yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele verdi. Eleme düellosunu kaybeden isim ise adaya veda etti. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? İşte 2 Haziran Survivor'da yaşananlar...
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Survivor'da eleme gecesi... Survivor'da düello sonucunda bir kişi adaya veda etti. Kıran kırana mücadele sona ererken düello eşleşmeleri ve veda eden isim araştırmaları sürüyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 2 Haziran 2024 Survivor eleme potasında kimler vardı?" İşte 2 Haziran Survivor All Star'da adaya veda eden yarışmacı...
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ELEME POTASINDA KİMLER VARDI?
ATAKAN
OGEDAY
MERVE
HİLMİCEM
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SURVİVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ
OGEDAY - ATAKAN
MERVE - HİLMİCEM
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İLK TUR SONA ERDİ
Survivor All Star'da eleme düellosunun ilk turunda Merve ve Ogeday rakiplerini eleyerek adada kalmayı garantiledi.
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SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 2 HAZİRAN 2024?
Survivor'da elenen isim açıklandı. 2 Haziran'da Survivor'dan elenen yarışmacı Hilmi Cem oldu.
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SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Survivor All Star'dan geçen hafta elenen isim Özgür Tetik olmuştu.
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