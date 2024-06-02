Survivor'da eleme gecesi... Survivor'da düello sonucunda bir kişi adaya veda etti. Kıran kırana mücadele sona ererken düello eşleşmeleri ve veda eden isim araştırmaları sürüyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 2 Haziran 2024 Survivor eleme potasında kimler vardı?" İşte 2 Haziran Survivor All Star'da adaya veda eden yarışmacı...