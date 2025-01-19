Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi, kim gitti? 19 Ocak Survivor ödül oyunu kim kazandı? Survivor elenen isim açıklanıyor!

        Survivor kim elendi, kim gitti? 19 Ocak 2025 Survivor ödül oyununu kim kazandı?

        Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ünlüler ve Gönüllüler takımı bugün bir kez daha ödül oyunu için kıyasıya mücadele ediyor. Kol gücü ve dayanıklılığın ön plana çıktığı oyun sonrasında eleme düellosunda bir kişi adaya veda edecek. Peki, Survivor ödül oyununu kim kazandı? 19 Ocak 2025 Survivor kim elendi, kim gitti? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2025 - 17:25 Güncelleme: 19.01.2025 - 17:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Survivor'da gözler hem ödül oyununa hem de eleme düellosuna çevrildi. Ödül oyununu kimin kazanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İkinci etapta ise eleme düellosunu kaybeden bir kişi adaya veda edecek. Peki, Survivor ödül oyunu kim kazandı? 19 Ocak Pazar Survivor kim elendi, kim gitti? İşte detaylar...

        • 2

          SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

          Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 3

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Doğuş Dicle - Kaan Kazgan (Atışı Doğuş seçecek.)

          Batuhan Gökgöz - Melih Altın (Atışı Batuhan seçecek.)

        • 4

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Açıklandığında haberimize eklenecektir.

        • 5

          SURVİVOR GEÇEN HAFTA KİM ELENMİŞTİ?

          Survivor'da Merve ve Göksu adada kalma mücadelesi verdi. Kıran kıran mücadelelere sahne olan eleme düellosunu Merve kaybetti. Bu sonuçla Merve elenen son isim oldu ve adaya veda etti.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail-Hamas hattında rehine takası süreci başladı
        İsrail-Hamas hattında rehine takası süreci başladı
        İsale hattı bomba gibi patladı! Otomobildeki panik kamerada!
        İsale hattı bomba gibi patladı! Otomobildeki panik kamerada!
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        Gözler Gazze'de! Ateşkes başladı
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Yeni bir temel oluşturacağız!"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        "Genel Kurul hukuka aykırı bir şekilde toplantı"
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Kuaförde vahşet! İş yeri sahibi aranıyor
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Gazze'de ateşkesin ardından eve dönüş başladı
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        Kendisini eşinin sevgilisi zanneden kadının saldırısına uğradı!
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        "Gizem'in kucağında öleceğim"
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Avrupa, Trump'ın ekonomi politikalarından endişeli
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Jose Mourinho kararını verdi!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cimbom'un Fransa bekleyişi sürüyor!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        Cinayet davasında tanıktan sanığa evlilik teklifi!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        İsrailli ateşkes karşıtı bakan istifa etti!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Laçin Martynov!
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        TikTok, ABD'de resmen erişime kapatıldı
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Ay döngüsü ruh halimizi etkiliyor mu?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        Bu manzaradaki yanlışlığı bulabilir misiniz?
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Süper kahramanları çağırın"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        "Yan rollerle iz bıraktım"
        Habertürk Anasayfa