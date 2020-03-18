18 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor kim elendi? Survivor'da kim gitti? soruları bu akşamki eleme konseyinde cevap buldu. Survivor'da bu haftanın ilk eleme adayı Cemal Can olmuştu. Ancak bu akşamki eleme konseyinde şoke eden bir gelişme yaşandı. Gönüllüler Takımı için oldukça zor bir eleme konseyi oldu. Bu akşamki eleme heyecanından önce ise yarışmacılar için oldukça önemli olan Survivor iletişim oyunu oynandı. İşte 17 Mart Survivor 22. son bölümde yaşananlar...
SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?
Survivor'da ailelerini ve sevdiklerini özleyen yarışmacılar için iletişim ödülü oldukça önemli bir motivasyon kaynağı oluyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı iletişim ödülünün sahibi Gönüllüler takımı oldu. Gönüllüler Takımı ailelerinden aldıkları fotoğraflar ve mesajlarla duygusal anlar yaşadı.
SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?
Halk oylamasına göre, Gönüllüler takımında ilk 2'ye giren ilk isim Nisa, ikinci isim ise eleme potasında olan Cemal Can oldu. Bu durumda Cemal Can'ın eleme adaylığı düştü. Yeni eleme adayını Cemal Can belirledi. Diğer eleme adayının ismini ise Nisa söyledi. Üçüncü adayı ise oylamadaki üçüncü isim olan Yunus Emre belirledi. Ancak Yunus Emre'nin en çok oy alan 3. yarışmacı olması, Evrim başta olmak üzere bazı Gönüllüler takımı yarışmacını şoke etti.
Nisa, yarışmadaki performansını zayıf bulduğunu söylediği Tayfun'u ilk aday olarak belirledi. Eleme adaylığı düşen Cemal Can ikinci eleme adayını Ceyhun olarak belirledi. Yunus Emre de üçüncü eleme adayı olarak Evrim'i seçti.
SURVİVOR KİM ELENDİ? KİM GİTTİ?
Tayfun, Ceyhun ve Evrim'in girdiği eleme potasında, en az SMS oylaması alarak Survivor'a ve adaya veda eden isim TAYFUN oldu.
SURVİVOR TAYFUN ERDOĞAN KİMDİR?
4 Kasım 1991 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesinde doğdu. İlkokul ve ortaokul eğitimini Bisaş İlköğretim Okulu'nda tamamlayan Survivor Tayfun, liseye Bursa Hasan Ali Yücel Lisesi'nde devam etti.
Uludağ Üniversitesi İşletme Önlisans mezunu Tayfun Erdoğan, Bursaspor alt yapısında futbol ile yakınlaştığını söylüyor ve Bursa'da yaşamaya devam ediyor.
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