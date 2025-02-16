Survivor kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. 16 Şubat Pazar günü TV8 ekranlarında eleme düellosu heyecanı yaşandı. Eleme adayları olan; Sema Aydemir, Serenay Aktaş, Sevgi İme ve Meryem Kasap yarışmada kalmak için kıyasıya mücadele verdi. Eleme düellosu sonrasında ise dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Peki, Survivor kim elendi, eleme düellosu ile elenen isim açıklandı mı? 16 Şubat Pazar dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor'da yaşananlar...
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Survivor'da eleme düellosu... Survivor'da düello sonucunda bir kişi adaya veda etti. Kıran kırana mücadele sona ererken düello eşleşmeleri ve veda eden isim araştırmaları sürüyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti? 16 Şubat 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte Survivor yeni bölümde yaşanan gelişmeler...
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SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNDA KİMLER YARIŞTI?
Bu hafta üç dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star ünlüler takımından, Meryem, Sema ve Serenay eleme adayı olarak gösterildi. Gönüllüler takımından ise Sevgi İme eleme adayı olarak gösterildi.
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SURVİVOR KİM ELENDİ 16 ŞUBAT?
Düello karşılaşmaları sonrası adaya veda eden isim belli oldu. Elenen yarışmacı Serenay Aktaş oldu.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu All Star (Kırmızı Takım) kazandı.
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