Survivor All Star 2022'de haftanın 3. dokunulmazlık oyunu başladı. 13 Mart dokunulmazlık oyunu sonucu 3. eleme adayı araştırılmaya başladı. Survivor'da pazar akşamı gerçekleşecek eleme konseyi için ilk eleme adayları 11 Mart ve 12 Mart'ta belli olmuştu. Peki, sevilen yarışmada 3. eleme adayı kim oldu ve kim elendi?