Survivor'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş başladı. Haftanın eleme adayları, eleme düellosunda karşı karşıya geliyor. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme düellosunda, eleme potasında olan yarışmacılar kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Nisan Survivor eleme düellosunu kim kazandı?" İşte Survivor'da adaya veda eden isim...