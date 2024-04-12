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        Haberler Televizyon Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Nisan 2024 Survivor eleme düellosunu kim kazandı, ödül oyununu hangi takım aldı?

        Survivor'da kim elendi? 12 Nisan Survivor eleme düellosunu kim kazandı?

        Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşanıyor. Eleme potasında yer alan; Yasin, Yaman, Sercan ve Hakan eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı adaya ve Survivor hayallerine veda edecek. Eleme gecesi öncesinde ise, mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. İşte 12 Nisan 2024 Cuma Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.04.2024 - 17:13 Güncelleme: 12.04.2024 - 22:12
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        • 1

          Survivor'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş başladı. Haftanın eleme adayları, eleme düellosunda karşı karşıya geliyor. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme düellosunda, eleme potasında olan yarışmacılar kıyasıya bir mücadele içine girecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Nisan Survivor eleme düellosunu kim kazandı?" İşte Survivor'da adaya veda eden isim...

        • 2

          SURVİVOR ÖDÜL OYUNU KİM KAZANDI?

          Survivor'da ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 12 NİSAN 2024?

          Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 4

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Yasin

          Yaman

          Sercan

          Hakan

        • 5

          SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ

          Yasin-Yaman

          Hakan- Sercan

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