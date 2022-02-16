Survivor All Star'da bu akşam eleme heyecanı yaşanıyor. Survivor eleme adayları bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası belli oldu. Survivor'da bu hafta potada Atakan, Evrim, Aşkım ve Ezgi yer alıyor. SMS oylaması sonucunda yarışmaya veda eden isim Acun Ilıcalı tarafından açıklanacak. Peki Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? SMS oylaması ile 16 Şubat 2022 Survivor kim elendi ve adaya hangi isim veda etti?