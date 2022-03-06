Ünlüler ve Gönüllüler takımı arasındaki kıyasıya mücadelenin damgasını vurduğu Survivor All Star'da nefesler tutuldu, birleşme partisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Survivor'da hızlandırılmış eleme dönemine girildiği geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Birleşme partisine kadar 6 yarışmasının eleneceği Survivor 2022'de üst tura çıkan isimler ve belli olmaya başladı. Survivor 2022'de birleşme partisine katılacak ilk 4 isim belli oldu.