SURVİVOR YASİN VE HİKMET DİSKALİFİYE EDİLECEK Mİ?

Hikmet'e sözlü olarak bağıran ve fiziki saldırıda bulunan Yasin'e yayınlanan yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın şu sözleri kullandığı görüldü:



Acun Ilıcalı'dan Hikmet Yasin kavgası için diskalifiye kararı verildi mi? 2022 Survivor Yasin Obuz ve Hikmet Tuğsuz yarışmadan elendi mi, ayrıldı mı ve diskalifiye olacak mı? Yasin Hikmet kavgası ayrıntıları

"Birkaç saat önce yaşanan bu olay gibisini hiç görmedik. Seninki apaçık önce sözlü sonra ise fiziki saldırıdır. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer. Buna göre aldığımız karar gereği..." şeklinde açıklama yapması Yasin'in Survivor'daki akıbetini merak ettirdi.



Yasin ve Hikmet'in diskalifiye olup olmayacağı yeni bölümde belli olacak.