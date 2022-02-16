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Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 16 Şubat SMS oy sıralaması ile Survivor kim elendi ve hangi yarışmacı veda etti? Survivor elenen yarışmacı

Survivor kim elendi? 16 Şubat Survivor'dan eleme adayları kimler?

Survivor kim elendi? Sorusu gündemde. Survivor eleme adayları bu hafta oynanan dokunulmazlık oyunları sonrası belli oldu. İlk iki dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımından üç yarışmacı, son dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımından ise bir yarışmacı eleme adayı oldu. İzleyiciler eleme konseyi öncesi Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? Sorularına yanıt arıyorlar. İşte Survivor eleme hakkında...

16.02.2022 - 12:15 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor 2022 All Star'da bu akşam ödül oyunu ve dokunulmazlık oyunu oynandı. Gönüllüler takımı ile Ünlüler takımı arasındaki kıyasıya mücadelenin ardından üç dokunulmazlık oyununun da kazananı belli oldu. Bu akşam haftanın ödül oyununu oynamak için parkura çıkan yarışmacılar arasından elenen isim çarşamba akşamı belli olacak.

  • SURVIVOR'DA KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

    Survivor All Star 2022 yarışmasında bu hafta elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Ada konseyinde elenen isim Çarşamba günü yani bu akşam belli olacak.

  • SURVIVOR ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

    Survivor All Star'da haftanın eleme adayları yapılan oylama sonucunda Evrim, Atakan, Aşkım ve Ezgi oldu

  • SURVIVOR DÜNKÜ ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    2022 Survivor All Star yarışmasında haftanın ilk ödül yarışı gerçekleşti. Yarışmacılar lezzetli sandviçler için parkura çıktı. Kadınlar mücadelesinde kazanan açık ara ünlüler oldu ve tadım avantajını elde etti. Erkeklerde de rakibine şans tanımayan ünlüler ödülün sahibi oldu.

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