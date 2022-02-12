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Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 12 Şubat Survivor dokunulmazlığı kim kazandı ve eleme adayı kim oldu?

Survivor kim elendi, hangi yarışmacı gitti?

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor All Star'da yeni hafta heyecanı başladı. Geçtiğimiz hafta oynanana dokunulmazlık oyunlarının hepsini kaybeden ve yarışmacılarından Furkan Kızılay'a veda eden Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı bu akşam haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geliyor.

12.02.2022 - 19:11 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen ve haftanın 5 günün TV8 ekranlarında seyirci karşısına çıkan Survivor 2022 All Star'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ile birlikte yeni hafta heyecanı başlıyor. Ünlüler takımı ile Gönüllüler takımı hafta boyunca 3 dokunulazlık oyunu için karşı karşıya gelecek. Dokunulmazlık oyununu kaybeden takım ada konseyinde takımdan birinin adını yazacak ve en fazla yazılan isim sürgün adasına gönderilecek. Kıran kırana mücadelenin hız kesmediği Survivor'da gözler haftanın ilk dokunulmazlık oyununun kazananına çevrildi. İşte Survivor kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı... 

  • SURVİVOR 2022 DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor All Star 2022'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. 

  • 12 ŞUBAT SURVİVOR'DA KİM ELENDİ, ELEME ADAYI KİM?

    Survivor'da eleme adayı gecenin sonunda düzenlenecek ada konseyinde belli olacak.   

  • 12 ŞUBAT SURVİVOR SÜRGÜN ADASINA KİM GİTTİ?

    Survivor'da bu akşam gerçekleşecek ada konseyinin sonunda eleme adayı olarak belirlenen isim sürgün adasına gidecek. 

  • SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

    Survivor All Star'da geçen hafta Ünlüler takımından Furkan Kızılay elendi. 

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