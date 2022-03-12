Survivor'da nefesler tutuldu, 12 Mart Cumartesi Dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu sorularının cevapları araştırılıyor. Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen ve Gönüllüler takımı ile Ünlüler takımının kıyasıya mücadelesini ekrana taşıyan Survivor'da yarışmacılar bu akşam dokunulmazlık oyunu için voleybol maçına çıktı. Gecenin sonunda bir takım dokunulmazlığı kazanığ potadan kurtulacak, bir takım ise içlerinden birini eleme adayı seçmek için oy kullanacak.