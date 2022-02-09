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Survivor kim elendi, hangi yarışmacı adaya veda etti? 9 Şubat 2022 SMS oylaması ile Survivor kim elendi ve kim gitti?

TV8 ekranlarının fenomen yarışma programı Survivor'da eleme konseyi için geri sayım başladı. 5 Şubat Cumartesi gecesinden beri 3 dokunulmazlık oyunu ile bir ödül oyunu kapsamında kıyasıya mücadele veren Gönüllüler takımı ile Ünlüler takımı içinden 8 isim eleme adayı olarak belirlenmişi. Survivor yarışmacıları eleme konseyi öncesinde ödül oyuu için yeniden parkura çıkacak.

09.02.2022 - 18:52 | Güncelleme: TELEVİZYON

  • Survivor 2022 All Star'da heyecan durulmuyor. Survivor  All Star'da 7 Şubat Pazartesi gecesi oynmanan son dokunulmazlık oyunundan sonra eleme adayları netleşmişti. Dün gece oynanan ödül oyunundan sonra Survivor takipçileri Survivor'da kim elendi sorusunu araştırmaya başladı. Survivor'da yarışmaya veda edecek olan isim SMS oylamasının ardından belli oluyor. İşte 9 Şubat Survivor SMS oylaması sonuçları ve elenen isim hakkında merak edilenler...  

  • 9 ŞUBAT SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

    Survivor'da elenen isim eleme konseyinin ardından belli olacak. 9 Şubat Survivor eleme konseyi öncesinde yarışmacılar bir ödül otyunu daha oynayacak. 

  • 9 ŞUBAT SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. 

  • SURVİVOR ELEME ADAYLARI

    Survivor 2022'de bu hafta eleme adayı olarak belirlenen 8 isim oldu. Bu isimler Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan oldu. 

  • SURVİVOR'DA SÜRGÜN ADASINA GİDEN İSİMLER

    Survivor'da 5 Şubat gecesi gerçekleşen ada konseyinde sürgün adasına gönderilen ilk isim Furkan olmuştu. Sürgün adasına sırasıyla 6 Şubat'ta Bora, 7 Şubat'ta ise Gizem ve Sercan gitti. 

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