Survivor 2022 All Star'da birleşme partisinin ardından açıklanan yeni dönem kararlarına göre bundan sonra eleme adayı olarak seçilecek tüm isimler için bir dokunulmazlık oyunu oynanacağı açıklanmıştı. Survivor'da 4. dokunulmazlık oyununun da oynanmasıyla birlikte sıra bu hafta adaya veda edecek ismin belirlenmesine geldi. Survivor All Star'da Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı bu gece eleme konseyinde bir araya gelecek ve Survivor'da kim elendi sorusunun cevabı belli olacak.