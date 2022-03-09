SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kadınlar mücadelesinde finalde Elif ve Nagihan yarıştı. Elif, Nagihan'ı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı.

Erkekler mücadelesinde ise finalde Berkan ile Anıl yarıştı. Berkan, Anıl'ı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı.

Buna göre; birleşme partisine gitmeye hak kazanan ilk iki isim Ünlüler takımından Elif ve Gönüllüler takımından Berkan oldu.

Birleşme partisine gitmeye hak kazanan diğer iki isim de Nagihan ve Anıl oldu. Toplamda 4 yarışmacı birlelşme partisine gitmeyi garantiledi.