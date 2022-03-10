SURVİVOR 10 MART ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da 10 Mart ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kadınlar mücadelesinde finalde Elif ve Nagihan yarıştı. Elif, Nagihan'ı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı.

Erkekler mücadelesinde ise finalde Berkan ile Anıl yarıştı. Berkan, Anıl'ı 3-0'lık skorla geçerek birleşme partisine gitmeye hak kazandı.

Buna göre; birleşme partisine gitmeye hak kazanan ilk iki isim Ünlüler takımından Elif ve Gönüllüler takımından Berkan oldu.

Birleşme partisine gitmeye hak kazanan diğer iki isim de Nagihan ve Anıl oldu. Toplamda 4 yarışmacı birlelşme partisine gitmeyi garantiledi.