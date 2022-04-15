SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KAZANDI?

Survivor'da kıyasıya bir dokunulmazlık oyunu yaşanıyor. Survivor 2022'de bu haftanın ilk dokunulmazlık yarışında iki takım da kayıp vermemek için kıyasıya mücadele etti. Dokunulmazlığın ilk turu olan kadınlar mücadelesinin galibi Ünlüler takımı oldu.

İkinci turunda ise erkekler mücadele etti. İkinci turun galibi ise Gönüllüler takımı oldu ve Best Of (En iyiler) yarışına kaldı.

En iyilerde 2 - 2'ye gelen skorda dokunulmazlık oyunu bayrak yarışına kaldı. Gönüllüler takımında bayrağa Seda ve Hikmet çıkarken, Ünlüler takımında Nagihan ve Atakan çıktı. Ünlüler takımında atışı Nagihan yaparken Gönüllüler takımında ise Hikmet yaptı.

Hikmet - Nagihan yarışının kazananı Nagihan oldu ve dokunulmazlık oyununu Ünlüler takımı kazandı.