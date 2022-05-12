Survivor'da bu akşam yaşanan ödül oyunu heyecanı sona erdi. Finale adım adım yaklaşırken her oyun ayrı bir önem arz ediyor. Bu akşam ilk defa kadınlar ve erkekler bir parkur oyununda beraber oynayabilecek. İlk seçimi yapan Nagihan'ın Adem'i seçmesi büyük heyecan yarattı. Peki, Survivor ödül oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte 12 Mayıs Survivor son bölümde yaşananlar...