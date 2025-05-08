Survivor'da veda gecesi... Survivor All Star'da bir yarışmacı bu akşamın sonunda adaya ve hayallerine veda edecek. Eleme düellosu öncesinde takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise haftanın ilk adayını belirleyecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 8 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...