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        Haberler Bilgi Magazin SURVİVOR KİM ELENDİ? 8 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da kim elendi, kim gitti? 8 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Survivor All Star'da çifte heyecan yaşanıyor. Survivor'un yeni bölümünde, Gönüllüler ve All Star takımları kadınlar haftasında ilk dokunulmazlık oyunu kazanmak için karşı karşıya gelecek. İkinci etapta ise heyecan yerini eleme düellosuna bırakacak. Eleme potasında yer alan, Sedat, Yusuf, Volkan, Batuhan adada kalma mücadelesi verecek. Peki, "Survivor'da kim elendi, kim gitti? 8 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 8 Mayıs 2025 Perşembe Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 19:52 Güncelleme: 08.05.2025 - 19:52
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        • 1

          Survivor'da veda gecesi... Survivor All Star'da bir yarışmacı bu akşamın sonunda adaya ve hayallerine veda edecek. Eleme düellosu öncesinde takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise haftanın ilk adayını belirleyecek. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 8 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.

        • 4

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Sedat

          Yusuf

          Volkan

          Batuhan

        • 5

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da Sedat, Yusuf, Volkan, Batuhan adada kalma mücadelesi verecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı adaya veda eden isim olacak. Elenen isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz...

        • 6

          SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNDA EŞLEŞMELER NASIL OLDU?

          Batuhan - Volkan,

          Yusuf - Sedat.

        • 7

          SURVİVOR ALMEDA DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

          Yaşanan olay sonrasında, Batuhan 2 gün yokluk adasında kalıp, 5 ödülden yararlanmayacak. Almeda ise, diskalifiye olarak yarışmaya veda etti.

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