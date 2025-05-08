Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi? 8 Mayıs Perşembe Survivor All Star dokunulmazlık oyunu kim kazandı ve eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da kim elendi, kim gitti? 8 Mayıs Perşembe Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Survivor All Star'da çifte heyecan yaşandı. Survivor'un yeni bölümünde, Gönüllüler ve All Star takımları kadınlar haftasında ilk dokunulmazlık oyunu kazanmak için karşı karşıya geldi. İkinci etapta ise heyecan yerini eleme düellosuna bıraktı. Eleme potasında yer alan, Sedat, Yusuf, Volkan, Batuhan adada kalma mücadelesi verdi. Peki, "Survivor'da kim elendi, kim gitti? 8 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?" İşte 8 Mayıs 2025 Perşembe Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 19:52 Güncelleme: 09.05.2025 - 00:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Survivor'da veda gecesi... Survivor All Star'da bu akşamın sonunda adaya ve hayallerine veda edecek iki aday isim belirlendi. Eleme düellosu sonrasında ise takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya geldi. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise haftanın ilk adayını belirledi. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 8 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor dokunulmazlık oyununu All Star takımı kazandı

        • 3

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Sevgi oldu.

        • 4

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Sedat

          Yusuf

          Volkan

          Batuhan

        • 5

          SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNDA EŞLEŞMELER NASIL OLDU?

          Batuhan - Volkan,

          Yusuf - Sedat.

        • 6

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Yusuf- Sedat düellosunun galibi Sedat oldu. Bu sonuçla Yusuf eleme düellosunda adını finale yazdırırken, Sedat Survivor'da hayatına devam ediyor.

          Batuhan -Volkan düellosunu Batuhan Karacakaya kazandı. Bu sonuçla Volkan eleme düellosu finalinde Yusuf'un rakibi oldu.

          Elenen yarışmacı henüz belli olmadı.

        • 7

          SURVİVOR ALMEDA DİSKALİFİYE Mİ OLDU?

          Yaşanan olay sonrasında, Batuhan 2 gün yokluk adasında kalıp, 5 ödülden yararlanmayacak. Almeda ise, diskalifiye olarak yarışmaya veda etti.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu!
        Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu!
        Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz sevk edilecek
        Türkiye'den Suriye'ye doğal gaz sevk edilecek
        Yeni papa seçildi
        Yeni papa seçildi
        İsrail basını: Trump Netanyahu ile iletişimi kesti
        İsrail basını: Trump Netanyahu ile iletişimi kesti
        "Çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız"
        "Çok kutuplu dünya düzenini oluşturmaya hazırız"
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        Mehmet İlhan Gülay adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
        15 yaşındaki Elif darbedilmişti, 7 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Irak Başbakanı ile ortak basın toplantısı düzenledi
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Arda Güler hayat hikayesini anlattı!
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Sıcak havalara kısa bir mola
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan İngiltere ile anlaşma açıklaması
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Trump'tan Powell'a sert sözler: Hiçbir fikri olmayan bir aptal
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Nihat Kahveci'ye uzaklaştırma kararı
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Özgür Çelik'e 15 yıl 6 ay hapis istendi
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'ın 11'i netleşiyor!
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Burak Yılmaz: Kasımpaşa'nın yeri Avrupa
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'e suikast iddiasına ilişkin açıklama
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Kabızlığı gideriyor, kilo vermeyi kolaylaştırıyor
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Davayı kaybetti
        Davayı kaybetti
        Habertürk Anasayfa