Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Haftanın eleme adayları, eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verecek. Survivor eleme gecesi finalinde eleme düellosunu kaybeden yarışmacı adaya veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi? 6 Haziran 2024 Survivor eleme potasında kimler var?" İşte Survivor'da eleme adayları ve adaya veda eden yarışmacı...