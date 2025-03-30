Survivor'da eleme düellosu 30 Mart! Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Survivor All Star'da çifte heyecan yaşanıyor. Survivor yeni bölümü ilk etabında, eleme düellosu finalinde Asena ve Tuğba karşı karşıya geldi. İkinci etapta ise heyecan yerini dokunulmazlık oyununa bırakacak. Peki, "Survivor'da kim elendi? 30 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte 30 Mart Pazar Survivor All Star'da elenen yarışmacı...
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Survivor'da veda düellosu... Survivor'da heyecan dokunulmazlık oyunu ile devam etti. İki takım günü kayıpsız geçirmek için zorlu parkura çıktı. Zorlu ada koşulları yarışmacılar arasındaki rekabeti artırırken, tansiyon yükseliyor. Eleme düellosunda finale yükselen iki yarışmacıdan biri Survivor hayallerine ve adaya veda etti. Peki, "Survivor'da kim elendi? 30 Mart Pazar Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, kim gitti?" İşte 30 Mart Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın ilk eleme adayı Sedat oldu
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da eleme düellosu finalinde Asena Demirbağ ve Tuğba Yeni adada kalma mücadelesi verdi. Survivor'da final düellosunu kaybeden Tuğba Yeni adaya veda ederek elenen son yarışmacı oldu.
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SURVİVOR ELEME OYUNUNDA KİMLER VARDI?
Asena
Tuğba