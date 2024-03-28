Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Survivor kim elendi? 28 Mart Survivor All Star ödül oyununu hangi takım kazandı, eleme adayları kimler?

        Survivor'da kim elendi? 28 Mart Survivor All Star eleme adayları kimler?

        Survivor All Star'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş başladı. Eleme potasında yer alan; Aleyna, Aysu, Berna ve Merve eleme düellosunda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi kaybeden yarışmacı, adaya ve hayallerine veda edecek. Survivor yeni bölümde elenen yarışmacı kadar, ödül oyununu kazanan takım da izleyiciler tarafından yakından takip edilecek. İşte 28 Mart Survivor All Star'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2024 - 20:15 Güncelleme: 28.03.2024 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Eleme düellosu öncesinde mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Eleme düellosunda ise haftanın eleme adayları adada kalma mücadelesi verecek. Peki, "Survivor kim elendi? 28 Mart Survivor All Star ödül oyununu hangi takım kazandı, eleme adayları kimler?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım ödülü kazanmak için kıyasıya bir rekabete girecek. Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Aleyna

          Aysu

          Berna

          Merve

        • 4

          28 MART 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

          Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz...

        • 5
        Sandık görevlisi ücretleri
        Sandık görevlisi ücretleri
        Özel bankalarda güncel promosyon kampanyaları
        Özel bankalarda güncel promosyon kampanyaları

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Nisan ayında doğalgaza zam yok
        Nisan ayında doğalgaza zam yok
        Emekliye promosyonda flaş gelişme
        Emekliye promosyonda flaş gelişme
        YSK'dan "iftar" kararı
        YSK'dan "iftar" kararı
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Seçim sonrası beklentiler neler?
        Banu Parlak adli kontrolle serbest
        Banu Parlak adli kontrolle serbest
        Kripto para borsası FTX’in kurucusuna 25 yıl hapis cezası
        Kripto para borsası FTX’in kurucusuna 25 yıl hapis cezası
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İstanbul'da mobbing cinayeti!
        İstanbul'da mobbing cinayeti!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Temmuzda emekli maaşı masaya yatacak
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Türk turistin bayram rotası: Karadağ
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        Almanya'da gece uçakla mektup taşımaya son
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        YKS'siz yurt dışı hayal oldu
        Seyahat ya Resulallah
        Seyahat ya Resulallah
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        Geceleri nüfusu on binleri geçiyor ama 83 seçmeni var
        İdeal 11'ini arıyor!
        İdeal 11'ini arıyor!
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Milyarderler şehri: İstanbul Avrupa'da ilk 5'te
        Habertürk Anasayfa