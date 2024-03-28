Survivor'da kim elendi? 28 Mart Survivor All Star eleme adayları kimler?
Survivor All Star'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş başladı. Eleme potasında yer alan; Aleyna, Aysu, Berna ve Merve eleme düellosunda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadeleyi kaybeden yarışmacı, adaya ve hayallerine veda edecek. Survivor yeni bölümde elenen yarışmacı kadar, ödül oyununu kazanan takım da izleyiciler tarafından yakından takip edilecek. İşte 28 Mart Survivor All Star'da elenen yarışmacı...
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Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Eleme düellosu öncesinde mavi ve kırmızı takım ödül oyununu kazanmak için karşı karşıya geliyor. Eleme düellosunda ise haftanın eleme adayları adada kalma mücadelesi verecek. Peki, "Survivor kim elendi? 28 Mart Survivor All Star ödül oyununu hangi takım kazandı, eleme adayları kimler?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...
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SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor All Star'da ödül oyunu heyecanı yaşanıyor. Mavi ve kırmızı takım ödülü kazanmak için kıyasıya bir rekabete girecek. Ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Aleyna
Aysu
Berna
Merve
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28 MART 2024 SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz...
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