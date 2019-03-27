27 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Survivor kim elendi? 26 Mart Survivor'da adaya veda eden isim kim? Soruları Survivor izleyicisi tarafından merak konusu olmuştu. Survivor'da her hafta Salı akşamı eleme heyecanı yaşanıyor. Bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Yunanistan takımından 3 kişi eleme adayı olarak seçildi. İşte Survivor 2019 Türkiye Yunanistan yarışmasına veda eden isim...
SURVIVOR SEMBOL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan'da Türk takımı erkekler ve kadınlar olmak üzere iki ayrı grupta sembol oyununda karşı karşıya geldi. Sembol oyununda yarışmacılar halkaları deliklerden geçirmeye çalıştılar ve sembol oyununu erkeklerde Yusuf, kadınlarda ise Büşra kazandı.
SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor Türkiye Yunanistan yarışmacıları 26 Mart Salı günü ödül oyununda "Kahvaltı" için mücadele ettiler. Zorlu parkur yarışmasının ardından ödül oyununu kazanan takım 10 - 5 skorla Türkiye oldu.
TÜRKİYE: 10
YUNANİSTAN: 5
DALAKA: ATAKAN'A SEMPATİ DUYUYORUM
Survivor Türkiye Yunanistan Yunan takımında Katerina Dalaka, Atakan'a karşı olan hislerini anlattı. Atakan'ın kendisine verdiği bilekliğin onun için çok anlamlı olduğunu söyleyen Dalaka, Atakan'a sempati duyduğunu söyledi...
ADADA BÜYÜK YÜZLEŞME
Survivor 2019 Türkiye Yunanistan'da Sude ve Melisa'nın bir süredir arası bozuk. İki yarışmacı bu durumu konuşurken Sude, bir anda Büşra'yı suçlamaya başladı. Daha sonra tartışmaya Büşra da dahil oldu.
AFRODİTİ: KARŞI TAKIMDAN HOŞANDIĞIM BİRİSİ VAR
Survivor Türkiye Yunanistan Yunan takımında Afroditi, adada verdiği röportajda Türk takımından hoşlandığı birisi olduğunu açıkladı. Takımdan bazı arkadaşlarının da beğendiği, hoşlandığı isimlerin olduğunu da söyleyen Afroditi, oynanan karma oyunları çok sevdiklerini belirtti...
MELİS SAF MI DEĞİŞTİRİYOR?
Survivor Türkiye Yunanistan Türk takımında yaşanan performans tartışması ile ilgili konuşan Melisa, takımda kendini Yusuf'a daha yakın hissettiğini söyledi. Hikmet, Bora ve Seda ile performans konusunda anlaşmazlığa düşen Melisa, ilerleyen dönemde Yusuf'a mı yakın olacak?
SURVIVOR'DA KİM ELENDİ?
Survivor Türkiye Yunanistan yarışmasında 26 Mart Salı günü eleme heycanı yaşandı. Bu hafta dokunulmazlık oyununu kaybeden Yunistan takımında eleme adayları Patrick, Tony ve Spiros olmuştu. Survivor'da oylama sonucunda adaya veda eden isim Patrick oldu.
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