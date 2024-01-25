Survivor All Star'da heyecan katlanarak sürüyor. Eleme gecesinde bir yarışmacı adaya veda ediyor. Eleme düellosunda önce ödül oyununda dayanıklılık testi yarışmacılara zor anlar yaşatacak. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme düllosunda eleme potasında yer alan 4 yarışmacıdan biri hayallerine veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi? 25 Ocak 2024 Survivor All Star kim gitti, ödül oyununu kim kazandı?" İşte Survivor son bölümde yaşanan gelişmeler...