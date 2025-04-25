Survivor'da veda düellosu heyecanı yaşanıyor. Eleme potasında yer alan yarışmacılar adada kalmak için zorlu parkurda bütün hünerlerini sergileyecek. Günün sonunda düelloyu kaybeden yarışmacı ise Survivor hayallerine veda edecek. Kıran kırana geçmesi beklenen eleme düellosunda eşleşmeler belli oldu. Peki, "Survivor kim elendi? 25 Nisan Survivor kim gitti, eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...