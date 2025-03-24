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        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi? 24 Mart Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, kim gitti, eleme adayı kim oldu?

        Survivor'da veda düellosu! 24 Mart Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

        Survivor All Star'da çifte heyecan yaşandı. Survivor yeni bölümü ilk etabında, Gönüllüler ve All Star takımları haftanın ilk dokunulmazlık oyunu kazanmak için karşı karşıya geldi. İkinci etapta ise heyecan yerini veda düellosuna bıraktı. Eleme düellosunda finale kalan, İsmail ve Doğuş adada kalma mücadelesi verdi. Peki, "Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 24 Mart Survivor eleme adayı kim oldu?" İşte 24 Mart 2025 Pazartesi Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.03.2025 - 19:22 Güncelleme: 25.03.2025 - 00:55
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        • 1

          Survivor'da veda düellosu... Survivor'da heyecan dokunulmazlık oyunu ile devam etti. İki takım günü kayıpsız geçirmek için zorlu parkura çıktı. Zorlu ada koşulları yarışmacılar arasındaki rekabeti artırırken, tansiyon yükseliyor. Dokunulmazlık oyununun ardından eleme düellosunda finale yükselen iki yarışmacıdan biri Survivor hayallerine ve adaya veda etti. Peki, "Survivor'da kim elendi? 24 Mart Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, kim gitti?" İşte 24 Mart Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

        • 3

          SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

          Survivor All Star'da haftanın eleme adayı açıklanmadı.

        • 4

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Sedat ve Batuhan ilk turu kazanarak eleme potasından çıktılar. İsmail ve Doğuş ise önümüzdeki eleme düellosunda yarıştı.

          Eleme düellosunu kaybeden Doğuş Survivor'da elenen son yarışmacı oldu.

        • 5

          SURVİVOR ELEME OYUNUNDA KİMLER VARDI?

          İsmail,

          Sedat,

          Doğuş,

          Batuhan G.

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