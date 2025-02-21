Survivor'da eleme gecesi... Yeni bölümde bir yarışmacı bu akşamın sonunda adaya ve Survivor hayallerine veda edecek. Eleme düellosu öncesinde takımlar haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise haftanın ilk adayını belirleyecek. Peki, "Survivor'da kim elendi, kim gitti? 21 Şubat Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme potasına kim gitti?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...