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        Haberler Bilgi Magazin Survivor kim elendi? 21 Nisan Survivor kim gitti, eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?

        Survivor'da kim elendi? 21 Nisan Survivor eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?

        Survivor All Star'da heyecan eleme düellosu ile devam ediyor. Eleme potasında yer alan yarışmacılar eleme düellosu finalinde adada kalmak için kıyasıya bir mücadele içine girecek. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı ise Survivor'da elenerek, adaya veda edecek. Peki, "Survivor'da kim elendi, kim gitti, eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte 21 Nisan 2025 Pazartesi Survivor'da elenen yarışmacı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.04.2025 - 19:25 Güncelleme: 21.04.2025 - 19:25
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        • 1

          Survivor'da veda düellosu... Survivor All Star eleme potasında yer alan, Volkan, Sedat, Poyraz, Batuhan Gökgöz adada kalmak için karşı karşıya gelecek. Survivor'un yeni bölümünde eleme düellosu finalinde bir yarışmacı hayallerine veda edecek. Peki, "Survivor kim elendi? 21 Nisan Survivor kim gitti, eleme düellosunda kim çıktı?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        • 2

          SURVİVOR KİM ELENDİ?

          Survivor'da elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Eleme düellosu finalini kalan iki yarışmacıdan biri adaya veda eden son isim olacak.

        • 3

          SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Volkan

          Sedat

          Poyraz

          Batuhan Gökgöz

        • 4

          SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

          Poyraz-Batuhan

          Volkan-Sedat

        • 5

          SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

          Haftanın birinci dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. All Star takımı konseyinde eleme adayı gösterilen isim Yağmur Banda oldu

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