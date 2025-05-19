Survivor'da kim elendi? 19 Mayıs Survivor eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?
Survivor All Star'da heyecan eleme düellosu ile devam ediyor. Eleme potasında yer alan; Meryem, Aycan, İsmail, Hikmet adada kalmak için kıyasıya bir mücadelenin içine girecek. Eleme düellosunu finalinde rakibine mağlup olan yarışmacı, adaya ve Survivor hayallerine veda ederek, elenen son yarışmacı olacak. Peki, "Survivor'da kim elendi? 19 Mayıs Survivor eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte 19 Mayıs Pazartesi Survivor All Star'da elenen yarışmacı...
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TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş başladı. Veda gecesinde, düello eşleşmelerinin galibi Survivor'a devam ederken, düello finalini kaybeden yarışmacı adaya veda eden isim olacak. Survivor All Star'da düello eşleşmeleri belli oldu. Peki, "Survivor kim elendi? 19 Mayıs Survivor kim gitti, eleme düellosu eşleşmeleri nasıl oldu?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (18 MAYIS)
Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununu kazananı Gönüllüler oldu.
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Eleme düellosu finalini kalan iki yarışmacıdan biri adaya veda eden son isim olacak.
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SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Meryem
Aycan
İsmail
Hikmet
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SURVİVOR ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?
Hikmet-Meryem
Aycan-İsmail