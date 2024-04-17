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        Haberler Magazin Survivor kim elendi? 17 Nisan Survivor All Star'da kim gitti, eleme adayları kimler?

        Survivor'da kim elendi? 17 Nisan Survivor All Star'da kim gitti?

        Survivor All Star'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş başladı. Eleme potasına yer alan; Yunus Emre, Yaman, Özgür ve Batuhan eleme düellosunda karşı karşıya geliyor. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı, Survivor hayallerine veda ederek, haftanın elenen son ismi olacak. Hatırlanacağı gibi geçen hafta Hakan Hatipoğlu yarışmaya veda etmişti. İşte 17 Nisan 2024 Çarşamba Survivor'da kim elendi sorusunun yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 18:41 Güncelleme: 17.04.2024 - 18:41
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        • 1

          Survivor'da heyecan sürüyor. Haftanın eleme adayları, eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verecek. Birleşme partisi öncesinde son eleme oyununda adaya ve Survivor hayallerine veda edecek son isim bu akşam belli olacak. Peki, "Survivor kim elendi? 17 Nisan Survivor All Star'da kim gitti, eleme adayları kimler?" İşte Survivor'da elenen son isim...

        • 2

          SURVİVOR KİM ELENDİ 17 NİSAN?

          Survivyor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Elenen yarışmacı eleme düellosunun ardından belli olacak. Elenen yarışmacı henüz belli olmadı. Adaya veda eden isim belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz...

        • 3

          ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

          Yaman

          Yunus Emre

          Özgür

          Batuhan

        • 4

          ELEME DÜELLOSU EŞLEŞMELERİ NASIL OLDU?

          Yunus Emre - Yaman

          Özgür - Batuhan

        • 5

          SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

          Survivor'da en son Hakan Hatipoğlu elenerek adaya veda etti.

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