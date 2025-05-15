Survivor'da eleme düellosu heyecanı! Düello finaline kimler kaldı?
Survivor'da eleme düellosu heyecanı! Bilindiği gibi, kadınlar düellosunda, Sevgi ve Yağmur adada kalma mücadelesi vermişti. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı olan Yağmur adaya veda etti. 15 Mayıs'ta ise Survivor'da erkekler düellosu yaşanıyor. Batuhan, Sedat, İsmail ve Volkan arasından adaya kimin veda edeceğine ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, Survivor kim elendi, düello finaline kimler kaldı? İşte Survivor son gelişmeler...
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Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Batuhan, Sedat, İsmail ve Volkan arasında gerçekleşen eleme düellosunun sonucu merak konusu oldu. Bu kapsamda, adaya veda eden yarışmacıya ilişkin sorgulamalar hız kazandı. Peki, 15 Mayıs Perşembe Survivor kim elendi, adaya veda eden isim açıklandı mı? İşte Survivor son bölümde yaşananlar...
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SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da eleme düellosunda finale kalan isimler açıklandığında haberimize eklenecektir. Düello eşleşmeleri ise şu şekilde:
Batuhan - Sedat,
İsmail - Volkan.
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? (14 MAYIS)
Survivor dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı
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SURVİVOR ELEME DÜELLOSUNDA YAĞMUR'UN RAKİBİ KİM OLDU?
Sevgi İme-Meryem Kasap düellosunu Meryem Kasap kazandı. Meryem, Survivor hayatına devam ediyor. Yağmur'un rakibi ise Sevgi oldu.
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da eleme düellosunu kaybeden Yağmur Survivor'da elenen son isim oldu.