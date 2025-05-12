Survivor'da heyecan katlanarak sürüyor. Eleme potasında yer alan; Sevgi, Ayşe, Dilşah, Meryem eleme düellosunda adada kalmak için kıyasıya bir rekabetin içine girdi. Survivor'da adım adım finale gidilirken, dokunulmazlık ve eleme oyunlarında tansiyon yükseliyor. Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlığı kazanan takım kadar, elenen yarışmacının kim olduğu da merak konusu oldu. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 12 Mayıs Pazartesi Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...