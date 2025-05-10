Survivor'da kim elendi? 10 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?
Survivor'da heyecan veda düellosu finali ile devam ediyor. Eleme düellosunda rakibine kaybederek finale yükselen Volkan ve Yusuf adada kalma mücadelesi verecek. Hemen ardından heyecan yerine haftanın 3. son dokunulmazlık oyununa bırakacak. Survivor'un yeni bölümünde dokunulmazlık oyununu kazanan takım kadar, eleme potasına gidecek son yarışmacı da bu akşamın sonun da açıklık kazanacak. Peki ,"Survivor'da kim elendi? 10 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte 10 Mayıs Cumartesi Survivor'da elenen yarışmacı...
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Survivor'da veda düellosu... Survivor All Star'da bir yarışmacı bu akşamın sonunda adaya ve hayallerine veda edecek. Eleme düellosu sonrasında ise takımlar haftanın son dokunulmazlık oyununu kazanmak için karşı karşıya gelecek. Dokunulmazlığı kaybeden takım ise, haftanın son eleme adayını belirleyecek. Peki, "Survivor'da kim elendi, kim gitti? 10 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme potasına kim gitti?" İşte Survivor'un son bölümünde yaşanan gelişmeler...
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SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
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SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?
Survivor All Star'da haftanın son eleme adayı henüz açıklanmadı. Eleme adayı açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
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SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Sevgi
Ayşe
Dilşah
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SURVİVOR KİM ELENDİ?
Yusuf- Sedat düellosunun galibi Sedat oldu. Bu sonuçla Yusuf eleme düellosunda adını finale yazdırırken, Sedat Survivor'da hayatına devam ediyor.
Batuhan -Volkan düellosunu Batuhan Karacakaya kazandı. Bu sonuçla Volkan eleme düellosu finalinde Yusuf'un rakibi oldu.
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Yani Volkan ve Yusuf arasından bir kişi adaya veda edecek. Veda eden isim açıklandığında haberimize eklenecektir.
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